Un giudice di gara pratese ha ricevuto un premio alla carriera durante il Memorial Salvatore Cioffi per allievi, svoltosi a Casenuove di Empoli. Il riconoscimento è stato consegnato da Alberto Carmignani, presidente della società organizzatrice, la San Miniato Ciclismo. L’evento si è tenuto nei giorni scorsi.

Nei giorni scorsi a Casenuove di Empoli, Alberto Carmignani presidente della società organizzatrice del Memorial Salvatore Cioffi per allievi, la San Miniato Ciclismo, ha voluto premiare con un riconoscimento alla carriera il giudice di gara pratese Maurizio Colligiani. Classe 1958, ex corridore prima di intraprendere l’attività come giudice di gara regionale, Colligiani ha raggiunto il traguardo delle 900 corse nella quali ha svolto il servizio. Un risultato conseguito in trent’anni di attività che gli è valso giustamente il premio alla carriera, unico giudice toscano ad aver raggiunto questo traguardo. Da 19 anni Maurizio Colligiani ricopre anche il ruolo di rappresentante provinciale dei giudici di gara di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il meritato premio alla ’carriera’ al giudice di gara pratese Maurizio Colligiani

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