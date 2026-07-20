l trailer di Avengers | Doomsday è finalmente arrivato ed è come prevedibile molto…affollato

Da gqitalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trailer di Avengers: Doomsday mostra un universo in rovina, con ambientazioni cupe e desolate. La scena si concentra su un paesaggio distrutto, con pochi personaggi in primo piano che si muovono lentamente. Le immagini suggeriscono un clima di tensione e perdita, senza scene di azione frenetica. La colonna sonora è sottile, sottolineando un’atmosfera malinconica. Si preannuncia un film con toni più cupi rispetto ai precedenti.

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Il trailer ufficiale di Avengers: Doomsday non cerca di impressionare con l'azione continua. Fa quasi il contrario. Marvel punta su un tono più cupo e malinconico, mostrando un universo ormai vicino al collasso e preparando il ritorno di Robert Downey Jr., questa volta nei panni di Victor Von Doom. Le immagini insistono sugli incontri tra personaggi che fino a poco tempo fa appartenevano a saghe diverse: Avengers, Fantastici Quattro e X-Men condividono finalmente lo stesso spazio. È un trailer che vende soprattutto un'idea: il grande crossover definitivo del MCU. Più che raccontare la trama, costruisce aspettativa e lascia intendere che Doomsday sarà il film che rimetterà ordine nel Multiverso prima di Secret Wars. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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FAN TRAILER: Avengers: Doomsday – The Final Hero Stand (Concept Version)

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