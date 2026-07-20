In Heartstopper Forever Nick e Charlie continuano a essere una delle coppie più credibili e tenere viste negli ultimi anni, il tono resta quello che ha fatto innamorare milioni di spettatori e il passaggio all'età adulta è raccontato con delicatezza. Forse nel film la trama è un po' meno solida rispetto alla serie e alcuni conflitti si risolvono un po' troppo in fretta. Ma c'è una scena che ha un significato potentissimo che va oltre il racconto. Ed è quella in cui compare Derek Jacobi. Durante la sua giornata al Rainy Day Café, Charlie nota una coppia di uomini anziani seduti ad un tavolino. Sono un po' acciaccati, scherzano, si prendono in giro, ma soprattutto continuano a cercarsi la mano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - l cameo più bello in Heartstopper Forever racconta cinquant'anni di storia LGBTQ+

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