Premio Cimitile 2026 domani martedì 7 luglio su Rai 2 e rai Play messa in onda della serata finale

La serata finale del Premio Cimitile 2026 sarà trasmessa domani, martedì 7 luglio, alle ore 00:15 su Rai 2 e su Rai Play. La trasmissione riguarda la premiazione della XXXI edizione del concorso.

La Fondazione Premio Cimitile comunica che la serata finale di premiazione della XXXI edizione andrà in onda su RAI 2 e RAI Play martedì 7 Luglio alle Ore 00:15. Dopo una settimana intensa di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico, densa di eventi, letteratura, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momenti di riflessioni, che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico, sabato 20 Giugno sul palco allestito nel complesso delle Basiliche paleocristiane, sono stati consegnati i campanili d’argento ai vincitori della XXXI edizione del Premio Cimitile. Una serata di cultura e spettacolo condotta da Ingrid Muccitelli. 🔗 Leggi su 2anews.it

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