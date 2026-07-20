Kiev punta tutto sui droni perché in Donbass ha perso

Kiev utilizza principalmente droni nel conflitto in Donbass, area in cui ha subito perdite. L’Europa continua a fornire ingenti risorse finanziarie per sostenere l’Ucraina, che altrimenti rischierebbe di crollare. Nel frattempo, al vertice di Ankara, la Nato non ha risolto le divergenze tra Stati Uniti e Unione europea riguardo alla gestione del conflitto.

La guerra fra Russia e Ucraina prosegue con profluvio di denaro sonante da parte dell’Europa per sostenere una Kiev altrimenti collassata, mentre la Nato esce dal vertice di Ankara senza aver risolto le divergenze fra Usa e Unione europea. Ne parliamo con il generale Maurizio Boni, che ha accumulato una notevole esperienza. Distaccato dal 2007 al 2010 al Comando interforze Nato di Lisbona, dal 2011 al 2012 ha comandato la Brigata di Cavalleria «Pozzuolo del Friuli» e dal 2014 al 2016 è stato capo di Stato Maggiore del Nato Rapid Deployable Corps.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Ukraine Deploys 201 Experts to the Gulf to Counter Iranian Drones Amid Rising Tensions

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