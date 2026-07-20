Kessie-Juve altro annuncio | i tifosi sognano

Il centrocampista ivoriano, attualmente senza contratto, potrebbe trasferirsi alla Juventus. La società sta valutando l'acquisto di Franck Kessie per rafforzare il reparto mediano. I tifosi seguono con interesse la possibile trattativa, che al momento non ha ancora avuto sviluppi ufficiali. La Juventus sembra puntare a un rinforzo a centrocampo, ma non ci sono conferme definitive sulla conclusione dell'affare.

Il centrocampista ivoriano è attualmente svincolato e potrebbe ripartire proprio dal club bianconero. Si chiama Franck Kessie l’oggetto dei desideri della Juventus per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L’ex Atalanta e Milan è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al-Ahli e rappresenta di sicuro una ghiotta occasione di calciomercato a parametro zero, da cogliere al volo. L’amministratore delegato e direttore generale Carnevali lo sa bene ed è al lavoro per portare Kessie a Torino. Intanto, al termine della sfida amichevole tra Juve e Basilea, Jeremie Boga si è espresso ai microfoni di ‘Sky Sport’ sulla possibilità di vedere il suo connazionale alla Juve: “ Non ho parlato con Kessie. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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