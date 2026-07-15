Ndour-Juve altro incredibile annuncio | tutti i dettagli

Il centrocampista della Fiorentina, 21 anni, è tra i giocatori più richiesti di questa sessione di mercato estivo. Dopo una stagione positiva con la maglia viola, il suo nome è stato associato a diverse squadre italiane ed europee. La sua valutazione ha attirato l'interesse di vari club di alto livello. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata riguardo a eventuali trasferimenti.

Il centrocampista della Fiorentina è sicuramente uno dei pezzi pregiati in questa sessione estiva di calciomercato. Ha appena 21 anni, viene da una super stagione con la casacca della Fiorentina e non a caso il nome di Cher Ndour è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini italiane ed europee. Adesso il classe 2004 originario di Brescia svela un clamoroso retroscena che riguarda il suo passato e la Juventus. Ndour (Ansa) – Calciomercato.it Ecco quanto ammesso infatti da Ndour nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “ Mancato trasferimento alla Juve a 13 anni? Non mi pento mai delle scelte che faccio. In quel momento era giusto rimanere all’Atalanta, dove ero entrato nel vivaio a 10 anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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