Keir Starmer | me ne vado via con dignità e orgoglio

Il Primo Ministro del Regno Unito ha lasciato ufficialmente il suo incarico dopo aver trascorso il suo mandato a Downing Street. Durante l’addio, ha dichiarato di partire “con dignità” e “orgoglio”, mentre si prepara a passare il testimone al suo successore, che sarà Andy Burnham. La scena si è svolta con il leader uscente che ha lasciato la residenza ufficiale, segnando la fine di un’epoca politica.

Milano, 20 lug. (askanews) - Il Primo Ministro Keir Starmer ha lasciato Downing Street per l'ultima volta come leader del Regno Unito, affermando di andarsene "con dignità" in vista dell'arrivo del suo successore, Andy Burnham. Nonostante l'attenzione rivolta alle singole persone, la politica sarà sempre uno sport di squadra e i cambiamenti che abbiamo apportato al nostro Paese e al nostro partito appartengono a tutti coloro che hanno lottato per essi. Li ringrazio ancora oggi e ringrazio il popolo britannico per l'opportunità di aver servito. Me ne vado con dignità, con un sorriso e orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Keir Starmer leaves with a smile as he stands down as Prime Minister

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