N uova settimana, nuove puntate di Far Away: oggi e domani su Canale 5 torna la serie turca che vede protagonisti Sinem Ünsal e Ozan Akbaba, rispettivamente nei panni di Alya e Cihan. Oggi, lunedì 20 luglio, la nuova puntata va in onda alle 16.30, mentre domani martedì 21 luglio, l’appuntamento è alle 16.15, sempre su Canale 5. Al centro della trama ci sono le tensioni sentimentali tra Alya e Cihan, ma non solo. Kaya, infatti, si dispera per il matrimonio imminente di Zerrin. Salvo poi trovare una soluzione singolare per impedirle di allontanarsi da lui. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › “Un posto al sole” compie 30 anni, e dopo Whoopi Goldberg sogna sul set Anthony Hopkins Far Away, anticipazioni puntata 20 e 21 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kaya rapisce Zerrin per impedire il matrimonio con Sedat

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