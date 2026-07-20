katy perry la grande festa sotto le mura di lucca

È bastato l'attacco di California Gurls per trasformare gli spalti delle Mura di Lucca in una grande arena pop a cielo aperto. A migliaia, giunti da tutta Italia e non solo, hanno accolto Katy Perry con l'entusiasmo riservato alle grandi occasioni, e infatti si trattava dell'unica data italiana del suo tour internazionale all’interno di Lucca Summer Festival. Una serata di festa che la popstar americana ha saputo costruire alternando spettacolo, ironia, dialogo e un repertorio che attraversa quasi vent'anni di carriera. Lucca ha risposto con un colpo d'occhio straordinario: un pubblico eterogeneo, famiglie, giovanissimi e fan della prima ora, tutti accomunati dalla voglia di cantare successi che hanno segnato un'intera generazione. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

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L’ondata dei concerti. Katy Perry a Lucca. Unica data italianaStasera si tiene il concerto di Daniele Silvestri all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli alle 21.

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Oggi è il grande giorno! QUESTA SERA, Katy Perry si esibirà al @LuccaSummerFest! A tutti i KatyCats: è ora di attivare la modalità OOO e di divertirsi! x.com

Katy Perry: diario di una faticosa rinascitaTornerò, ma lasciatemi fare le cose per bene: è l’agosto del 2023 quando Katy Perry conferma alle telecamere di Good morning America, rotocalco tra i più seguiti della tv statunitense, di essere ... rockol.it