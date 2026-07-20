Il mercato del Milan si ferma dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, mentre il calciatore greco aspetta ancora una decisione sul suo futuro. Nel frattempo, il portoghese Leao è fuori dal gruppo e non è stato convocato per le prossime partite. La società sta valutando eventuali uscite e modifiche alla rosa, ma al momento non ci sono novità ufficiali. La finestra di mercato resta aperta per eventuali sviluppi.

Il mercato del Milan, dopo una prima fase da protagonista, con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, ha subito uno stop, una pausa di riflessione sulla propria rosa e sulle possibili uscite. Gerry Cardinale ha sborsato più di 100 milioni per i due nuovi acquisti ed ora, in accordo con il nuovo allenatore Amorim, sembra volersi concentrare sugli esuberi. Le possibili cessioni dei vari Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Tomori e soprattutto Leao porterebbero il saldo tra entrate e uscite di nuovo a zero, e quindi la possibilità di muoversi concretamente su nuovi nomi in orbita Milan. Settimane decisive per l’uscita di Leao: l’Aston Villa piomba su di lui. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Karetsas IN, Leao OUT: Il crack greco aspetta il Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan: occhi su Karetsas, il talento greco dal sinistro 'magico'. Il prezzo è già super, serve l'incastro con Leao

Milan, obiettivo Karetsas: il 2007 greco è il nuovo nome per la trequartiIl Milan sta puntando a rafforzare la trequarti e ha messo nel mirino un giocatore greco nato nel 2007.

Temi più discussi: La strana estate di Leao: ha chiesto di andare via ma non lo vuole nessuno. Se parte, il Milan va su Karetsas; Moretto - Da Modric e Karetsas agli addii di Leao ed Estupuinan: il punto sul mercato del Milan; Konstantinos Karetsas, il gioiello greco del Genk che già piace a mezza Europa: c'è anche il Milan; Leao's Strange Summer: Wants Out But No Suitors; Milan Eye Karetsas If He Departs.

Moretto su Youtube: Karetsas andrebbe volentieri al #Milan, preferirebbe i rossoneri rispetto al Borussia Dortmund che pure lo vuole, ma serve un’uscita. Il principale indicato è Leao x.com

Moretto: Karetsas andrebbe più che volentieri al Milan. Ma è chiaro che per il Milan serve un’uscita, in particolar modo quella di LeaoIl Milan vuole Karetsas e Karetsas dà la sua preferenza ai rossoneri: serve la cessione di Leao per soddisfare il Genk ... milannews.it

Il Milan vuole Karetsas ma serve vendere Leao prima di fare l’offertaIl Milan sogna il giovane talento del Genk, ma una cessione di Leao potrebbe essere necessaria per finanziare il colpo da 40 milioni di euro. Il Milan è in fase di rinnovamento. Dopo aver rinforzato l ... notiziemilan.it