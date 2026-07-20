Juventus Pellegrino nel mirino | si lavora a uno scambio con Ekhator

La Juventus sta lavorando a uno scambio che coinvolge Mateo Pellegrino e Ekhator per la prossima stagione. L’obiettivo è rinforzare l’attacco e la trattativa è in fase di definizione. La società bianconera ha identificato Pellegrino come il profilo ideale per il nuovo progetto tecnico. La trattativa è in corso e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

La Juventus ha individuato in Mateo Pellegrino l’attaccante giusto da regalare a Luciano Spalletti per la stagione che sta per avere inizio. La Juventus vuole chiudere per Pellegrino (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto anche il prestito di Jeff Ekhator, giovane attaccante arrivato dal Genoa poche settimane fa. Classe 2006, Ekhator gode di grande fiducia all’interno dell’ambiente bianconero con la Juventus che, però, sarebbe pronta a cederlo in prestito per un anno per dargli l’opportunità di giocare con maggiore continuità e mettersi in mostra in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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