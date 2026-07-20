Dopo il Mondiale, la Juventus ha avviato le trattative per acquistare il portiere dell’Aston Villa. Il giocatore, noto come Dibu Martinez, avrebbe manifestato l’intenzione di forzare il trasferimento. La società inglese è stata informata della volontà del calciatore e si prepara a negoziare. La Juventus ha già avviato i contatti con l’entourage del portiere e sta cercando di definire i dettagli con il club britannico. Non ci sono ancora conferme ufficiali sui tempi dell’operazione.

Finito il Mondiale, il mercato della Juve può finalmente entrare nel vivo. Soprattutto per tentare l'ultimo assalto al numero uno dell'Argentina Emiliano "Dibu" Martinez, che non ha chiuso l'avventura in NordAmerica come avrebbe voluto ma che ha confermato, con il record delle 10 parate nei 90', perché resti sempre l'obiettivo principale per i pali bianconeri. La fine della Coppa del Mondo rappresenta il momento di svolta perché può permettere al "Dibu" di entrare in gioco in prima persona. Nelle scorse settimane, i dirigente della Juve e gli agenti del giocatore hanno già trovato un accordo di massima per un triennale da 5 milioni di euro all'anno più bonus, ma le trattative con l'Aston Villa, con cui l'argentino ha un contratto fino al 2029, sono ferme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, parte l'assalto al Dibu: Martinez pronto a forzare con l'Aston Villa

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JUVENTUS: SUBITO UN COLPO IN ENTRATA | LB Night Show

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