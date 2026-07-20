Nico Gonzalez ha partecipato a sette delle otto partite dell’Argentina nel Mondiale, inclusa una finale da titolare. Dopo la sconfitta contro la Spagna, il giocatore ha dichiarato di non voler tornare a Torino. La sua avventura con l’Albiceleste si è conclusa con la fine del torneo, e ora si concentra sulla sua situazione contrattuale e sul futuro. Non sono stati resi noti dettagli sulle sue intenzioni o eventuali trattative in corso.

Una finale da titolare, un Mondiale che lo ha visto in campo in 7 occasioni su 8 partite e una certezza, adesso che l'avventura dell'Albiceleste si è chiusa con l'amara sconfitta contro la Spagna: Nico Gonzalez a Torino non vuole proprio tornare. E rappresenta un problema non da poco per la Juve, sempre alle prese con la necessità di cedere per poter finanziare il mercato in entrata. Il tempo, in questo caso, è un alleato prezioso, perché le tre settimane di ferie che gli spettano dopo la conclusione dell'avventura con l'Argentina permettono all'esterno di provare a definire il proprio destino prima di rientrare alla Continassa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juve, Nico è una grana Mondiale: protagonista con l'Argentina, ma non vuole tornare a Torino

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