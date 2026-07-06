Inter oltre 50 milioni per Sucic | decisione definitiva

L’Inter ha deciso di versare oltre 50 milioni di euro per il centrocampista croato Petar Sucic. La cifra rappresenta una decisione definitiva e conferma l’interesse del club per il giocatore, che si è distinto durante il Mondiale nonostante l’eliminazione della Croazia.

Colpo di scena in casa nerazzurra per quel che riguarda il futuro del forte centrocampista della nazionale croata. Nonostante l’eliminazione per mano del Portogallo, Petar Sucic è sicuramente tra le note più positive della Croazia al Mondiale. Il centrocampista classe 2003 ha fornito un assist contro l’Inghilterra, realizzato la rete del momentaneo 1-0 contro il Ghana e disputato due buonissime gare contro Panama e Portogallo. Sucic (AnsaFoto) – Calciomercato.it E adesso alcuni dei principali club europei avrebbero inserito sul proprio taccuino proprio il nome dell’ex Dinamo Zagabria. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano croato... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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