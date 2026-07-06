Inter oltre 50 milioni per Sucic | decisione definitiva

Da calciomercato.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha deciso di versare oltre 50 milioni di euro per il centrocampista croato Petar Sucic. La cifra rappresenta una decisione definitiva e conferma l’interesse del club per il giocatore, che si è distinto durante il Mondiale nonostante l’eliminazione della Croazia.

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Colpo di scena in casa nerazzurra per quel che riguarda il futuro del forte centrocampista della nazionale croata. Nonostante l’eliminazione per mano del Portogallo, Petar Sucic è sicuramente tra le note più positive della Croazia al Mondiale. Il centrocampista classe 2003 ha fornito un assist contro l’Inghilterra, realizzato la rete del momentaneo 1-0 contro il Ghana e disputato due buonissime gare contro Panama e Portogallo. Sucic (AnsaFoto) – Calciomercato.it E adesso alcuni dei principali club europei avrebbero inserito sul proprio taccuino proprio il nome dell’ex Dinamo Zagabria. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano croato... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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