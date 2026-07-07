Sergio Navarro nuovo allenatore di Milan Futuro serie D | Più attenzione ai talenti meno alla classifica

Il Milan Futuro ha annunciato Sergio Navarro come nuovo allenatore, dopo l’addio a Massimo Oddo. Navarro, 46 anni, è un tecnico andaluso con un passato da calciatore nelle categorie regionali spagnole e in Tercera Division fino ai 26 anni. La sua filosofia si concentra su un’attenzione maggiore ai talenti e meno alla classifica. La squadra ha già iniziato il nuovo ciclo con il tecnico, che ha firmato un contratto per la stagione in corso.

Dopo l’addio a Massimo Oddo, il Milan Futuro ha scelto di affidare la propria panchina a Sergio Navarro, 46enne allenatore andaluso con un passato da calciatore nelle categorie regionali spagnole e in Tercera Division fino all’età di 26 anni. Smessi i panni da giocatore, Navarro si è dedicato interamente allo sviluppo dei settori giovanili, accumulando una ricca serie di esperienze internazionali in Spagna, Russia, Ucraina e Ungheria presso società quali Rubin Kazan, Debrecen e Karpaty Lviv. I passaggi più significativi della sua carriera professionale sono legati al Villarreal, dove ha coordinato l’area metodologica del vivaio stabilendo linee guida e identità di gioco per tutte le formazioni, e soprattutto all’Athletic Bilbao, dove per tre stagioni ha ricoperto il ruolo di responsabile della prestigiosa Academy di Lezama. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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