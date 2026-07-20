Joe Gacy ha debuttato nel wrestling indipendente con una nuova identità, affrontando Killer Kross in un match. Dopo il licenziamento dalla WWE, Gacy ha deciso di tornare subito in azione, scegliendo di riprendere la carriera tra le federazioni indipendenti. L’incontro con Kross ha rappresentato il suo primo impegno dopo l’addio alla WWE, segnando l’inizio di una nuova fase professionale.

Joe Gacy non ha aspettato la prossima settimana per iniziare il nuovo capitolo della sua carriera, dopo essere stato licenziato dalla WWE. Nonostante il suo primo impegno post-WWE fosse stato annunciato per Wrestling REVOLVER il 24 luglio, Gacy ha sorpreso i fan il 18 luglio facendo un’apparizione a sorpresa durante l’evento Indypendence Day di ACW. E non ha perso tempo, scegliendo immediatamente il suo primo bersaglio. Non si è trattato semplicemente di un ritorno. È stato un avvertimento. Joe Gacy non perde tempo, arriva subito una sfida titolata. Presentandosi con il nome di Joseph Sawyer, l’ex membro dei Wyatt Sicks ha interrotto lo show con un inquietante video preregistrato rivolto direttamente al campione ACW, Killer Kross, gettando le basi per un match titolato tra i due in programma il 18 ottobre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Joe Gacy debutta nel wrestling indipendente dopo la WWE con una nuova identità e un match contro Killer Kross

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