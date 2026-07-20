Nella notte di domenica a Jesolo, un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare cocaina ed ecstasy in un locale. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una segnalazione riguardante una presunta attività di spaccio nel locale del litorale. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate alla vendita e ha opposto resistenza ai controlli.

Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale nella notte di domenica scorsa a Jesolo. L’intervento è stato effettuato dopo una segnalazione proveniente da un locale del litorale, dove sarebbe stata notata una presunta cessione di droga. L’uomo arrestato, cittadino italiano, è stato trovato in possesso di numerosi involucri contenenti cocaina, ketamina ed ecstasy, oltre a materiale per il confezionamento. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via nella notte di domenica scorsa, quando dal personale di un noto locale del litorale di Jesolo è giunta una segnalazione alle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Jesolo, sorpreso a spacciare cocaina ed ecstasy in un locale: arrestato dopo la perquisizione

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