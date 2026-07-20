Italia copia la Spagna

Il 20 luglio 2026, a New York, è stato annunciato che l’Italia ha copiato la strategia della Spagna, campione del mondo. La notizia si basa su un confronto tra le due nazioni, evidenziando somiglianze nelle modalità di preparazione e sviluppo. La comunicazione si concentra su come le pratiche adottate siano state ispirate da quelle usate dalla squadra spagnola prima di vincere il titolo mondiale.

New York, 20 luglio 2026 – Il successo della Spagna campione del mondo non è nato a New York. È iniziato molto prima, nel silenzio dei campi di periferia a Barcellona, Bilbao, Valencia o San Sebastián. Campi polverosi, senza telecamere e senza inni nazionali, dove la domenica non conta vincere una coppa, ma insegnare a un bambino a comprendere il gioco. È lì, lontano dalle grandi pressioni, che la Spagna ha cominciato a vincere. Cambiano le generazioni, passano gli anni – dal ciclo d’oro del 2008-2012 fino all’ Europeo 2024 e a questo Mondiale 2026 – ma lo spartito resta lo stesso. La Spagna prende il pallone e decide il ritmo del ballo, costringendo gli altri a rincorrere il vento. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia vs Spagna

Notizie e thread social correlati

Fiorello critica la tv moderna: “E’ tutto un copia e incolla”Al salone del libro di Torino, l’artista ha commentato con ironia sulla televisione attuale, affermando che “è tutto un copia e incolla”.

E nel foyer arriva la copia digitale del TizianoNel foyer del teatro è stata collocata una copia digitale del Tiziano, la Pala Gozzi.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Francia-Spagna 0-2: gol di Oyarzabal e Porro. Le Furie Rosse in finale; Prenota la tua copia Switch 2 di Fire Emblem Fortune's Weave: il pre-order è in offerta su Amazon; Hydratation Break e lunghissima pausa all'intervallo: ecco quanto potrebbe durare la finale dei Mondiali; Spagna-Argentina, quando si gioca la finale dei Mondiali 2026: data e orario.

Oggi con il @Corriere la copia del giornale del 12 luglio 1982, con gli articoli sulla vittoria dell’Italia nel Mundial in Spagna. La cronaca della partita è firmata da Carlo Grandini, morto meno di un mese fa a 88 anni. x.com

Salari italiani reddit

La Spagna fa 37 e raggiunge l'Italia di Mancini: un sogno oltre la striscia di imbattibilitàTrentasette partite consecutive senza sconfitte nei tempi regolamentari. La Spagna non si limita a conquistare la finale del Mondiale: entra anche nella storia del calcio eguagliando il record fatto r ... tuttomercatoweb.com

La Spagna fa la storia: 38 partite senza sconfitte, battuto il record dell'ItaliaCon il successo nella finale del Mondiale contro l'Argentina, la Spagna allunga ulteriormente la propria striscia di imbattibilità. tuttomercatoweb.com