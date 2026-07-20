Italia copia la Spagna

Da ilfaroonline.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 20 luglio 2026, a New York, è stato annunciato che l’Italia ha copiato la strategia della Spagna, campione del mondo. La notizia si basa su un confronto tra le due nazioni, evidenziando somiglianze nelle modalità di preparazione e sviluppo. La comunicazione si concentra su come le pratiche adottate siano state ispirate da quelle usate dalla squadra spagnola prima di vincere il titolo mondiale.

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New York, 20 luglio 2026 – Il successo della Spagna campione del mondo non è nato a New York. È iniziato molto prima, nel silenzio dei campi di periferia a Barcellona, Bilbao, Valencia o San Sebastián. Campi polverosi, senza telecamere e senza inni nazionali, dove la domenica non conta vincere una coppa, ma insegnare a un bambino a comprendere il gioco. È lì, lontano dalle grandi pressioni, che la Spagna ha cominciato a vincere. Cambiano le generazioni, passano gli anni – dal ciclo d’oro del 2008-2012 fino all’ Europeo 2024 e a questo Mondiale 2026 – ma lo spartito resta lo stesso. La Spagna prende il pallone e decide il ritmo del ballo, costringendo gli altri a rincorrere il vento. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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