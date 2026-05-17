Al salone del libro di Torino, l’artista ha commentato con ironia sulla televisione attuale, affermando che “è tutto un copia e incolla”. Le sue parole sono state rivolte al modo in cui i programmi televisivi vengono spesso riproposti senza grandi variazioni, creando una sensazione di ripetizione continua. La sua critica si è concentrata sulla mancanza di originalità e sulla sensazione di già visto che caratterizza molte trasmissioni moderne. Nessun riferimento è stato fatto a specifici programmi o emittenti.

Al salone del libro di Torino, Fiorello si è lasciato andare con ironia ad una dura critica alla tv moderna. Secondo lui oggi manca la voglia di sperimentare Dura critica da parte diFiorellocon Aldo Grasso, i due ospiti al Salone del Libro di Torino ne hanno approfittato per fareuna riflessione sulla tv di oggiche spesso tende ad essere ripetitiva e tende a riproporre certi programmi che ormai hanno una storia ventennale. Secondo lo showman si è persa la voglia di sperimentare e il suo riferimento è in primis verso la Rai che è stata la patria del cambiamento, del varietà e dell’innovazione ma che non è stata capace più di proseguire verso quello story line. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fiorello critica la tv moderna: “E’ tutto un copia e incolla”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

AI first nel lavoro e l’epidemia di sapere ‘copia incolla’Mentre l’AI inizia a dare i suoi frutti nel mondo della medicina, nel bene e nel male, in realtà sta cambiando anche il mondo del lavoro.

L’AI fa ‘copia e incolla’ dal cervello umano, così impara: la strategia della Statale di Milano(Adnkronos) – L'Ai 'copia' il cervello umano per migliorare le sue capacità di analisi.

Fiorello travolge il Salone del Libro: Ama, torna in Rai. E sui crime in tv sbotta: Quando sento Garlasco cambio canaleShow senza freni al Lingotto tra battute, satira e frecciate alla televisione italiana: Troppi omicidi in tv, manca la vera seconda serata ... giornalelavoce.it

Fiorello scuote Rai e Mediaset: Da 20 anni sempre gli stessi programmiLo showman dal Salone del Libro di Torino lancia un appello: 'Bisogna sperimentare, non vivere di repliche e format eterni' ... adnkronos.com