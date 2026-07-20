Israele ponga fine all’occupazione ordinava la Corte di Giustizia Due anni dopo la situazione è peggiorata

Notizia in breve

Due anni dopo l’ordine della Corte di Giustizia di porre fine all’occupazione, la situazione sul campo è peggiorata. Le forze di sicurezza hanno continuato a operare nei territori, rafforzando le presenze e ampliando le infrastrutture. Le abitazioni e le strutture civili sono state coinvolte in operazioni di sorveglianza e demolizioni. La tensione tra le parti si mantiene alta, con continui scontri e manifestazioni di protesta.