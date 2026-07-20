Israele ponga fine all’occupazione ordinava la Corte di Giustizia Due anni dopo la situazione è peggiorata
Due anni dopo l’ordine della Corte di Giustizia di porre fine all’occupazione, la situazione sul campo è peggiorata. Le forze di sicurezza hanno continuato a operare nei territori, rafforzando le presenze e ampliando le infrastrutture. Le abitazioni e le strutture civili sono state coinvolte in operazioni di sorveglianza e demolizioni. La tensione tra le parti si mantiene alta, con continui scontri e manifestazioni di protesta.
Spoiler: quello che state per leggere non è l’estratto di un romanzo ambientato in una realtà parallela o in futuro distopico. Sono semplicemente alcuni passaggi del parere della Corte Internazionale di Giustizia del 19 luglio 2024, che disegna lo scenario in cui avremmo dovuto trovarci già oggi, in un mondo in cui si rispetta la difesa dei diritti umani e del diritto internazionale. Si legge nella pronuncia: “ Lo Stato di Israele ha l’obbligo: di porre fine alla sua presenza illecita nel Territorio Palestinese Occupato il più rapidamente possibile; di cessare immediatamente tutte le nuove attività di insediamento e di evacuare tutti i... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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