Isak Vural ha dichiarato che l’obiettivo principale è tornare in Serie A. Dopo i primi giorni di ritiro in Valle D’Aosta, il giocatore ha parlato del lavoro svolto in vista del campionato di Serie B.

PISA – Isak Vural ha tracciato il bilancio dei primi giorni di ritiro in Valle D’Aosta, concentrandosi sul lavoro in vista del campionato di Serie B. Il giocatore ritrova in panchina un tecnico con cui ha già collaborato in passato: “Sì sono stato con lui a Frosinone e a me mi piace tanto e come lui vuole giocare e come gestisce la squadra Quindi sono molto felice che lui e il suo staff sta con noi adesso”. Alla domanda su una possibile duttilità tattica, sottolineata dallo stesso allenatore, Vural ha risposto: “Sì sì ma anche lui lui mi ha detto prima quando era a Frosinone ha detto la stessa cosa e anche là ho giocato a trequartista a centrocampista a mediano quindi adesso io gioco dove lui vuole che che giochi”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Isak Vural dal ritiro in Valle D’Aosta: “L’obiettivo è tornare in Serie A”

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Le parole di Isak Vural dal ritiro in Valle D'Aosta

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