Stasera a Rocca delle Caminate prende il via la quarta edizione di ‘Ematologia Irst On The Road’, una serie di incontri che combinano divulgazione scientifica, musica dal vivo e cene. L’evento è promosso dall’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. La serata segna il primo appuntamento di questa rassegna, che prevede incontri dedicati alla divulgazione e intrattenimento musicale.

Forlì, 20 luglio 2026 – Torna stasera a Rocca delle Caminate ‘Ematologia Irst On The Road’, il primo appuntamento di incontri tra divulgazione scientifica e musica dal vivo promossi dall’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola e giunto alla quarta edizione. Si parte stasera alle 19 con ‘Alimentazione, anemia e malattie ematologiche’, con le dottoresse Delia Cangini e Giorgia Micucci (sul palco il Max Biondi Trio). L’idea del dottor Musuraca: divulgazione, gusto e musica. Nato da un’ idea del dottor Gerardo Musuraca, responsabile della struttura, il format unisce in un’unica serata una sessione divulgativa condotta da specialisti dell’Istituto, un momento enogastronomico e un concerto dal vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Irst, incontri speciali al via: “Musica, cene e divulgazione”

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