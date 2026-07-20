La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici per il trasporto di petrolio e gas. Un senatore americano ha chiesto agli alleati un maggiore impegno militare ed economico nella regione. La crisi si sta approfondendo con un coinvolgimento diretto dello stretto, che rappresenta un punto cruciale per le rotte energetiche mondiali. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale.

La crisi traStati Uniti eIranentra in una nuova fase di escalation con il coinvolgimento diretto delloStretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il trasporto di petrolio e gas. Il segretario di Stato americanoMarco Rubioha invitato gli alleati di Washington a contribuire alla sicurezza della navigazione nella zona, mettendo a disposizione siarisorse militari sia finanziarie. Secondo Rubio, Teheran starebbe utilizzando il controllo dello Stretto comestrumento di pressione nei confronti della comunità internazionale.Gli Stati Uniti, ha spiegato il segretario di Stato, continueranno a garantire la sicurezza delle rotte commerciali, ma altri Paesi dovranno assumersi una quota maggiore dell’impegno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran, cresce la tensione sullo Stretto di Hormuz: Rubio chiede agli alleati un impegno militare ed economico

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Usa-Iran, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz

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