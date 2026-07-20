iran centcom diffonde video degli ultimi attacchi usa

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro l’Iran per la nona notte consecutiva. I media iraniani riferiscono di esplosioni in diverse città, tra cui Sirik, Jask, Tabriz e Chabahar. Il comando centrale americano ha diffuso un video degli ultimi attacchi, che mostrano esplosioni e incendi in varie località. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici.

Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l’ Iran per la nona notte consecutiva, e i media iraniani hanno riportato esplosioni in diverse città, tra cui Sirik, Jask, Tabriz e Chabahar. Centcom ha diffuso un video delle operazioni contro “centri di comando militare iraniani, siti di difesa aerea e di sorveglianza costiera, capacità marittime, siti di lancio di missili e droni e reti di comunicazione”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli ultimi attacchi militari contro l’Iran sono stati effettuati in onore dei militari americani uccisi nei giorni scorsi. “Li abbiamo colpiti di nuovo duramente e lo abbiamo fatto in onore dei, probabilmente tre, probabilmente tre grandi patrioti”, ha dichiarato Trump, di ritorno a Washington dopo la finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, le immagini della distruzione dopo gli attacchi USA-Israele

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