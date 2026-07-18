Usa-Iran Centcom diffonde le immagini degli attacchi contro infrastrutture logistiche militari – Video

Il 17 luglio, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato video che mostrano attacchi contro infrastrutture logistiche militari. Le immagini ritraggono diverse esplosioni in aree considerate strategiche, con dettagli visivi di veicoli e strutture colpite. Il video è stato diffuso per documentare l’ultima serie di operazioni militari in risposta a specifici attacchi precedenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle esatte località o sui responsabili.

Le immagini diffuse il 17 luglio dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) mostrano quella che, secondo l’esercito, è l’ultima ondata di attacchi di precisione contro “siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse marittime”, senza menzionare alcun obiettivo civile L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Iran: è guerra pt. 2 CENTCOM diffonde immagini primi attacchi

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