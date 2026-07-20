Interporto con l?Ise Accademia | ecco gli esperti nella logistica

L'Interporto ha annunciato una collaborazione con l'Ise Accademia, creando un nuovo centro di formazione specializzato nella logistica. Si tratta di un'iniziativa che mira a sviluppare competenze nel settore, offrendo occupazione qualificata e rafforzando la posizione dell'area come hub logistico internazionale. La partnership prevede la presenza di esperti nel campo, pronti a condividere le loro conoscenze con i partecipanti.

«Una vera infrastruttura immateriale, capace di sostenere la crescita dell’Interporto e di posizionare il territorio come hub logistico internazionale, fondato su competenze e occupazione qualificata». È la vision di Ise Accademia, il polo di formazione di eccellenza dell’Interporto Sud Europa di Maddaloni-Marcianise, che punta a trasformare l’importante struttura intermodale campana «in un laboratorio di competenze per la logistica e la mobilità sostenibile». In altre parole, a creare percorsi di formazione in grado di unire operatività, managerialità e innovazione e di attrarre aziende, professionisti e nuove generazioni. Una scelta... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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