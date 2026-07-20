Durante il ritiro dell’Inter in Germania, a Donaueschingen, è stato visto il centrocampista francese classe 2002, acquistato a gennaio dal Modena per 5 milioni di euro e rimasto in prestito fino a giugno. Massolin è presente con la rosa nerazzurra e ha espresso l’intenzione di rimanere nel club.

Nel ritiro interista in Germania, precisamente a Donaueschingen, è presente Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002, acquistato dal Modena a gennaio per 5 milioni di euro, dove è rimasto in prestito fino a giugno. A causa di una linea mediana già molto affollata, l’intenzione della società nerazzurra sarebbe quella di girare in prestito il calciatore in Serie A, in una squadra dove può avere più minutaggio possibile così da misurarsi nel massimo campionato italiano. Il francese, tuttavia, tenterà in tutti i modi di convincere lo staff interista a puntare su di lui. Fisicità, tecnica e duttilità: Yanis Massolin, il nuovo “Rabiot”. Nato a Moulins il 20 settembre 2002, Massolin è cresciuto calcisticamente nel Meyrin, società calcistica svizzera. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, riflettori puntati su Yanis Massolin: il francese desidera rimanere in nerazzurro

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