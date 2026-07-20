Durante la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina, Lautaro Martinez non è stato impiegato in campo. Non ha giocato nemmeno un minuto nella partita, che si è conclusa con la vittoria della Spagna. La squadra argentina ha avuto un ruolo marginale nel corso del match, che si è svolto tutta a favore della nazionale spagnola. La partita si è disputata domenica 19 luglio e si è conclusa con una vittoria netta per la Spagna.

Nella serata di domenica 19 luglio si è giocata la finale del Mondiale 2026 fra Spagna e Argentina. Una partita a senso unico in favore della Furia Roja, dominante dall’inizio alla fine. Infatti, il tabellino di solo 1-0 non rispecchia ciò che si è visto in campo, come confermano i numeri: 20 tiri, di cui 12 nello specchio della porta per i neo campioni del mondo, contro i soli 2 dell’ Albiceleste. Durante il match, diversi episodi hanno avuto più risalto, come per esempio l’espulsione per Enzo Fernandez al termine dei 90 minuti regolamentari. Invece, un momento chiave che è passato inizialmente in sordina, ma che poi ha lasciato molte... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, Lautaro da trascinatore a panchinaro: zero minuti in campo nella finale del Mondiale

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