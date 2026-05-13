Barbacci Cisl Scuola | Per il personale Ata servono risposte concrete e non più rinviabili

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza contro l’Italia per l’uso frequente di contratti a termine nel settore del personale Ata. La decisione si basa su un ricorso presentato da un’istituzione europea. La Cisl Scuola ha commentato che il personale Ata necessita di risposte concrete, sottolineando l’urgenza di interventi senza ulteriori ritardi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per il ricorso sistematico ai contratti a termine nel comparto del personale Ata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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