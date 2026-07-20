‘Insieme per donare odv’ Il sorriso di un bambino è la cosa più preziosa
L’associazione ’Insieme per donare ODV’ ha consegnato all’ospedale Santa Maria Annunziata un carico di giochi destinati ai bambini ricoverati. La donazione è stata realizzata con il supporto di volontari e benefattori privati di Firenze. L’iniziativa mira a offrire momenti di svago ai piccoli pazienti durante il ricovero. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di giochi o sulla data esatta della consegna.
Firenze, 18 luglio 2026 - L’associazione ’ Insieme per donare ODV ’ in questi giorni con altre realtà di volontariato fiorentine e benefattori privati ha fatto arrivare all’ ospedale Santa Maria Annunziata un ‘bastimento’ carico di giochi per i piccoli pazienti degenti in questa struttura. Cogliamo quest’occasione per far conoscere l’associazione parlandone con la sua presidente, Chiara Fossombroni. Presidente, quale la storia e la mission di ‘Insieme per donare ODV’? “Insieme per donare ODV’ nasce nel maggio del 2025 da esperienze pregresse dei soci fondatori: io, la vicepresidente Ludmilla Negru, Simone Arecchi, socio emerito, con l’obiettivo di donare una settimana di vacanza, di spensieratezza ai caregiver e ai bambini gravemente malati, disabili o ospedalizzati che, tramite accordi con i medici, possono concedersi questa libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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