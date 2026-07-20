‘Insieme per donare odv’ Il sorriso di un bambino è la cosa più preziosa

Notizia in breve

L’associazione ’Insieme per donare ODV’ ha consegnato all’ospedale Santa Maria Annunziata un carico di giochi destinati ai bambini ricoverati. La donazione è stata realizzata con il supporto di volontari e benefattori privati di Firenze. L’iniziativa mira a offrire momenti di svago ai piccoli pazienti durante il ricovero. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di giochi o sulla data esatta della consegna.