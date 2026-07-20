Inizio di settimana nel segno dell’instabilità | temperature in calo

Da bergamonews.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’inizio di settimana porta un calo delle temperature e un aumento dell’instabilità. L’alta pressione che ha mantenuto il caldo prolungato sull’Europa occidentale e nel Mediterraneo si indebolisce sull’Europa centrale. Correnti più fresche provenienti dall’Atlantico si avvicinano alle Alpi, portando condizioni di tempo più variabile e meno caldo anche nella nostra regione.

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L’alta pressione responsabile di questa prolungata ondata di caldo continuerà a interessare l’Europa occidentale e il Mediterraneo, ma tende ad indebolirsi sull’Europa centrale, permettendo l’avvicinamento alle Alpi di più fresche correnti atlantiche, che apriranno la strada a un periodo più fresco e instabile anche sulla nostra regione. Le temperature iniziano gradualmente a diminuire e nei prossimi giorni torneranno su valori più in linea con il periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 20 luglio 2026 Tempo Previsto: Tra la notte ed il mattino sull’intera regione cielo variabilmente nuvoloso; sui settori pianeggianti possibili locali rovesci o temporali più estesi ed intensi tra Bresciano e Mantovano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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