Infortunio Ekhator | lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra Comunicato ufficiale e tempi di recupero

Ekhator ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, secondo quanto riferito dal comunicato ufficiale della Juventus dopo i controlli eseguiti questa mattina al J Medical.

di Marco Baridon Il comunicato ufficiale della Juventus sulle condizioni di Ekhator dopo i controlli strumentali effettuati questa mattina al J Medical. Arrivano notizie ufficiali importanti dall’infermeria della Juve in merito alle condizioni fisiche di Ekhator, uscito malconcio dall’ultima uscita amichevole stagionale. L’attaccante arrivato in questa sessione estiva a titolo definitivo dal Genoa si è recato questa mattina al J Medical. COMUNICATO – In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il Jmedical. Gli... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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