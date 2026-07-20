Infortunio Ekhator c’è il comunicato ufficiale | i tempi di recupero

Da calciomercato.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un infortunio ha coinvolto un calciatore trasferito di recente alla Juventus dalla squadra di Genoa. Dopo il primo test amichevole dell'estate contro il Basilea, è stato reso noto un comunicato ufficiale che indica i tempi di recupero. Il calciatore, acquistato per 16 milioni di euro più 2 di bonus, ha subito un problema che richiederà un periodo di riabilitazione. La sua avventura in bianconero è iniziata con difficoltà legate a questo infortunio.

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Pessime notizie dalla Continassa due giorni dopo il primo test amichevole dell’estate contro il Basilea.  Lo scorso 1 luglio si trasferiva dal Genoa alla Juventus per 16 milioni di euro più 2 di bonus, ma l’avventura di Osayuki Jeff Ekhator in bianconera non è cominciata nel migliore dei modi. L’attaccante classe 2006, infatti, si è infortunato nel primo test amichevole di questa estate contro il Basilea e adesso arrivano aggiornamenti importanti sulle sue condizioni fisiche. Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: “ In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il Jmedical. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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