Infortunio agricolo | 57enne muore mentre è al lavoro nei boschi di Pontida

Un uomo di 57 anni è morto lunedì nel pomeriggio durante un incidente sul lavoro nei boschi di Pontida, vicino al Monte Canto, tra Pontida e Sotto il Monte. La vittima si trovava nel luogo quando si è verificato l'infortunio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Isola. Tragedia nel pomeriggio di lunedì a Pontida, dove un uomo di 57 anni sarebbe deceduto in seguito a un infortunio agricolo nella zona del Monte Canto, tra Pontida e Sotto il Monte. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 15. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’elisoccorso, i tecnici del Soccorso Alpino della Valle Imagna e i carabinieri della Compagnia di Zogno. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 57enne non è stato possibile fare nulla. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire le cause del decesso. Stando alle prime informazioni l’uomo sarebbe stato trovato già inerme in un campo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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