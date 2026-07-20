Infortuni lo staff di Allegri sembra orientato verso sistemi personalizzati e all’ascolto dei medici

Da ilnapolista.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I 43 infortuni dello scorso anno. Gli infortuni dello scorso anno hanno lasciato il segno nel Napoli. ferite che non si rimarginano facilmente. E del resto la tegola Buongiorno non aiuta, proprio per come è venuta fuori. Un problema di un mese prima (si è operato in Francia) che però non è stato risolto. E adesso di nuovo l’emergenza, oggi sarà a Barcellona per un consulto e si saprà quale sarà il destino suo e del Napoli. Antonio Corbo su Repubblica Napoli si sofferma sul nuovo metodo di Allegri che sembra intenzionato all’ascolto dei medici e all’introduzione di lavori personalizzati per i calciatori. Ovviamente è tutto da dimostrare che gli infortuni dello scorso anno siano dovuti all’eccessiva durezza della preparazione di Conte, come invece da sentenza inappellabile di radio-popolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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