indycar palou non sbaglia e trionfa a nashville

Notizia in breve

Alex Palou ha vinto il Gran Premio a Nashville della IndyCar, sfruttando una buona posizione di partenza. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing ha concluso la gara senza errori, davanti a tutti gli avversari. Con questa vittoria, ha ottenuto il suo 24esimo successo in carriera e si mantiene in testa alla classifica generale della serie. La corsa si è svolta su un circuito ovalizzato, con vari sorpassi e momenti di tensione.