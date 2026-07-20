IndyCar Palou non sbaglia e trionfa a Nashville
Alex Palou ha vinto il Gran Premio a Nashville della IndyCar, sfruttando una buona posizione di partenza. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing ha concluso la gara senza errori, davanti a tutti gli avversari. Con questa vittoria, ha ottenuto il suo 24esimo successo in carriera e si mantiene in testa alla classifica generale della serie. La corsa si è svolta su un circuito ovalizzato, con vari sorpassi e momenti di tensione.
Alex Palou approfitta di una situazione favorevole e vince l’evento di Nasvhille della NTT IndyCar Series. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing, dopo aver festeggiato la vittoria nel Mondiale di calcio della propria squadra, trionfa nell’ovale americano confermandosi il leader della serie grazie alal 24ma gioia in carriera. Dopo un giorno di ritardo per la pioggia e una distanza modificata per il troppo caldo, il ‘Borchetta Bourbon Music City Grand Prix’ di Nashville è iniziato con uno spettacolare duello per la prima posizione tra Kyle Kirkwood (Andretti #27) e Josef Newgarden (Penske #2). La lotta è stata interrotta dall’ipatto in curva 4 del brasiliano Caio Collet, la prima caution di giornata ha però cambiato completamente volto alla competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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