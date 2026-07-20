La Procura della Repubblica di Bologna, “all’esito dell’esame dei primi atti e della documentazione video acquisita anche attraverso gli apparati in uso alle forze di polizia”, ha avviato un procedimento per chiarire “circostanze e cause del decesso” di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ieri al Pilastro, a Bologna, durante un intervento della polizia nel corso del quale è stato bloccato a terra e ammanettato. Gli accertamenti riguarderanno “l’intero sviluppo dei fatti” e l’intervento “degli operatori sia delle forze dell’ordine sia del personale sanitario”. La Procura ha disposto “l’iscrizione nel procedimento, in apposito Registro Mod. 45 bis, nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indagati i poliziotti. Ma c'è la norma sullo "scudo"

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SICUREZZA: Governo si fermi e stralci lo 'scudo penale'

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Temi più discussi: Basta. Ma muore in manette, bloccato a faccia in giù dalla polizia: in un video l’agonia di un 42enne; Catania: 22 arresti per droga, armi e lesioni; Abderrahim Fakir morto a Bologna dopo essere stato ammanettato, sorella accusa gli agenti: L'hanno ammazzato; Fallimenti pilotati e dissesto di 5 milioni, cinese alla sbarra.

Sindoca forse evoca Sindona/e- su centrale Modena Sindaco (Mezzetti) Riccardo (007 Militi) e Gregoretti (Gregori sodale di Militi e Mezzetti in quel '98 di poliziotti indagati per il Mostro e omicidio Massimo D'Antona). Stesso anno Corni da Tina e (secondo Tizz x.com

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