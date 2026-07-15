Lombardia è in allerta meteo arancione per il 15 luglio a causa di temporali intensi previsti in tutto il Nord Italia. Sono attesi forti rovesci, raffiche di vento fino a 150 kmh e grandinate. La situazione deriva dal passaggio di un fronte meteorologico dopo un’ondata di caldo. La protezione civile ha consigliato precauzioni e monitoraggio delle condizioni atmosferiche.

È allerta meteo arancione in Lombardia per oggi, 15 luglio, per i forti temporali attesi in tutto il Nord Italia dopo il grande caldo delle ultime ore. Come avverte il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, una perturbazione violenta è attesa nel pomeriggio e in serata, portando infiltrazioni di aria umida e fresca in quota. Condizioni che favoriranno la formazione di forti fenomeni convettivi. Dal pomeriggio sono previsti rovesci e temporali a partire dalle Alpi e Prealpi a carattere sparso o diffuso, in estensione alla pianura e all'Appennino, in movimento da ovest verso est. Potrebbe esserci pioggia di forte intensità accompagnata da raffiche di vento fino a 110-150 kmh e grandine. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Allerta meteo arancione oggi in Lombardia: possibili temporali violenti con raffiche di vento fino a 150 km/h e grandine

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