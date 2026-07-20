Incidente per Daniele Faggi morto travolto da un' auto era il titolare della ditta dove lavorava Luana D' Orazio - VIDEO

Notizia in breve

Un incidente in bici si è verificato in Versilia coinvolgendo un uomo di 44 anni, titolare di un’azienda. L’uomo è stato travolto da un’auto e ha perso la vita. Era il proprietario della ditta in cui aveva lavorato l’operaia deceduta nel 2021 in un’azienda di Oste, frazione di Montemurlo. La donna aveva 22 anni e morì rimasta intrappolata in un orditoio.