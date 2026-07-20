Incidente per Daniele Faggi morto travolto da un' auto era il titolare della ditta dove lavorava Luana D' Orazio - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente in bici si è verificato in Versilia coinvolgendo un uomo di 44 anni, titolare di un’azienda. L’uomo è stato travolto da un’auto e ha perso la vita. Era il proprietario della ditta in cui aveva lavorato l’operaia deceduta nel 2021 in un’azienda di Oste, frazione di Montemurlo. La donna aveva 22 anni e morì rimasta intrappolata in un orditoio.

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L'uomo era il titolare della ditta dove aveva perso la vita l'operaia Luana D'Orazio, morta a 22 anni il 3 maggio 2021 nell'azienda di Oste, frazione di Montemurlo, in provincia di Prato, dopo essere rimasta intrappolata in un orditoio Incidente in bici per Daniele Faggi in Versilia. L'impren. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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