Incidente per Daniele Faggi morto travolto da un' auto era il titolare della ditta dove lavorava Luana D' Orazio - VIDEO
Un incidente in bici si è verificato in Versilia coinvolgendo un uomo di 44 anni, titolare di un’azienda. L’uomo è stato travolto da un’auto e ha perso la vita. Era il proprietario della ditta in cui aveva lavorato l’operaia deceduta nel 2021 in un’azienda di Oste, frazione di Montemurlo. La donna aveva 22 anni e morì rimasta intrappolata in un orditoio.
L'uomo era il titolare della ditta dove aveva perso la vita l'operaia Luana D'Orazio, morta a 22 anni il 3 maggio 2021 nell'azienda di Oste, frazione di Montemurlo, in provincia di Prato, dopo essere rimasta intrappolata in un orditoio Incidente in bici per Daniele Faggi in Versilia. L'impren. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Incidente in bicicletta in Versilia, morto Daniele Faggi: era il titolare di Luana D’Orazio, l'operaia che morì sul lavoro a 21 anni >> https://buff.ly/8kamKZX facebook
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