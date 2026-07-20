Un’auto si è scontrata frontalmente con un’altra lungo un tratto di strada regionale, provocando il decesso di una persona e il ferimento grave di due. La carreggiata è stata immediatamente chiusa al traffico, creando lunghe code e disagi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine, che hanno lavorato per diverse ore per estrarre i feriti e gestire la situazione.

Un’altra domenica d’estate si è trasformata in tragedia sulle strade italiane. Un violento schianto ha spezzato una vita e lasciato altre due persone in condizioni disperate, facendo scattare una complessa macchina dei soccorsi che ha visto impegnati vigili del fuoco, sanitari e forze dell’ordine per diverse ore. L’impatto è stato di una violenza tale da ridurre le automobili coinvolte a un ammasso di lamiere. I primi soccorritori, giunti in pochi minuti sul luogo dell’incidente, si sono trovati davanti a una scena drammatica: gli occupanti erano rimasti intrappolati negli abitacoli deformati e si è reso necessario un lungo e delicato intervento per liberarli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Incidente mortale: automobilisti tra le lamiere, tratto chiuso e traffico in tilt

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Incidente mortale in autostrada tra Battipaglia ed Eboli

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