Incendi in Canada Trump insiste sul risarcimento agli Usa E intima al primo ministro Carney | Devi impedire che arrivino e avvelenino la nostra aria

Notizia in breve

Il presidente degli Stati Uniti ha richiesto un risarcimento agli Stati canadesi per i danni causati dagli incendi boschivi, insistendo sulla necessità di impedire che il fumo attraversi il confine. Ha inoltre ordinato al primo ministro di intervenire per prevenire l’arrivo di fumo e inquinamento dall’altra parte del confine, affermando che l’aria statunitense è stata contaminata. Le autorità canadesi stanno gestendo numerosi incendi che si stanno estendendo in diverse regioni del paese.