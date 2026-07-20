Incendi in Canada Trump insiste sul risarcimento agli Usa E intima al primo ministro Carney | Devi impedire che arrivino e avvelenino la nostra aria
Il presidente degli Stati Uniti ha richiesto un risarcimento agli Stati canadesi per i danni causati dagli incendi boschivi, insistendo sulla necessità di impedire che il fumo attraversi il confine. Ha inoltre ordinato al primo ministro di intervenire per prevenire l’arrivo di fumo e inquinamento dall’altra parte del confine, affermando che l’aria statunitense è stata contaminata. Le autorità canadesi stanno gestendo numerosi incendi che si stanno estendendo in diverse regioni del paese.
“Devi impedire che questi incendi arrivino e avvelenino la nostra aria. La nostra aria è stata avvelenata”. Sono le parole che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto al primo ministro canadese Mark Carney, in occasione della finale dei Mondiali di calcio, tornando sulla questione degli incendi in Canada e sulla possibilità di imporre dazi a Ottawa per i danni causati anche sull’inquinamento delle città degli Stati Uniti. Parlando con i giornalisti prima di salire a bordo dell’ Air Force One, Trump ha raccontato di aver affrontato la questione del fumo tossico degli incendi con Carney, comunicandogli la possibilità che gli Stati Uniti “chiedano” un risarcimento per i danni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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