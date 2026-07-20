In Germania, il gioielliere coinvolto in un procedimento legale è stato assolta. Negli Stati Uniti, la dottrina sulla libertà di difesa garantisce ampie libertà di azione agli imputati durante il processo. Se il caso fosse stato giudicato in un altro Paese europeo o negli Stati Uniti, l’esito potrebbe essere stato diverso, ma non ci sono risposte certe. La differenza tra le leggi di ciascun sistema legale può influenzare le decisioni finali, anche se non si può stabilire con certezza quale sarebbe stato il risultato.

Mario Roggero fosse stato processato in un'altra nazione europea o negli Stati Uniti sarebbe stato assolto? Nessuno può avere una risposta certa ma, leggi alla mano, si può provare a ipotizzare uno scenario in cui il suo processo, invece di svolgersi in Italia, si fosse svolto in un'altra nazione. Se la sua vicenda fosse avvenuta in Germania è probabile che l'esito del processo sarebbe stato diverso con una assoluzione o comunque non con una condanna per omicidio. Nel sistema giudiziario tedesco la Notwehr (legittima difesa) viene normata dall'articolo 32 del Codice Penale che stabile al comma 1 che chi agisce per legittima difesa non commette un'azione illegale e al comma 2 definisce la legittima difesa come l'azione difensiva necessaria per respingere un attacco ingiusto e in corso contro se stessi o altre persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In Germania il gioielliere sarebbe stato assolto. E per la dottrina Usa massima libertà di difesa

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