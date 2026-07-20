In Valle Telesina sono presenti numerosi percorsi e sentieri naturalistici, frequentati da chi ama il contatto con la natura. Questi itinerari rappresentano un patrimonio per gli appassionati di escursionismo e attività all'aperto, specialmente durante i mesi più caldi. La loro presenza evidenzia l'importanza di preservare e valorizzare le aree verdi della zona. La rete di percorsi si estende lungo diverse zone della Valle Telesina, offrendo numerose opportunità di esplorazione.

Chi si reca in Valle Telesina non può fare a meno di rendersi conto della straordinaria quantità di percorsi e sentieri naturalistici che, per gli amanti della natura e del verde, costituiscono un bene immateriale da tutelare, vivere e di cui godere, specialmente durante la stagione più calda. Quella Telesina è la valle sannita per eccellenza, con il suo territorio verdeggiante, ricco di uliveti e vigneti, proprio quelli che nel 2019 hanno contribuito a conferirle il titolo di Città europea del Vino.Una valle di filari tra le più importanti della Campania e d’Italia, con Castelvenere che è il comune più vitato del Sud Italia, e Guardia Sanframondi e Solopaca, due eccellenze del settore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: percorsi naturalistici in Valle Telesina

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