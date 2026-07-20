A settembre, l’azienda festeggerà i 150 anni di attività, con 1.500 dipendenti in Italia. La società si distingue per avere una parità di genere nelle posizioni di vertice e nessuna differenza di stipendio tra uomini e donne. Il welfare olistico offerto mira a tutelare la salute dei lavoratori, considerando il benessere a 360 gradi.

A SETTEMBRE Lilly celebrerà i suoi primi 150 anni di vita. Un traguardo importante, raggiunto grazie anche all’apporto fondamentale dei dipendenti, 1500 in Italia con una parità di genere nelle posizioni apicali e senza un pay gap fra uomo e donna, che costituiscono una risorsa fondamentale per la multinazionale farmaceutica. Delle scelte di Lilly in questo senso parliamo con Manuela Schumann, vicepresidente hr & site services di Lilly Italy HUB. L’attenzione alla prevenzione è da sempre uno dei cardini di Lilly, in questo senso avete attivato anche una serie di pacchetti specifici per i dipendenti: di che si tratta? "Siamo un’azienda che produce medicine e come tale la salute sta sempre al di sopra di qualsiasi cosa, anche e soprattutto la salute dei nostri dipendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il welfare olistico di Lilly per tutelare la salute dei dipendenti

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