Il volo dell’ingegnere La fine di Filippo Brivio tradito dalla montagna

Un uomo di 32 anni è morto in un incidente sul Monte Braulio in Valtellina. Durante un’escursione, è precipitato e il suo corpo è stato ritrovato senza vita. La vittima era un ingegnere di Monza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause della caduta.

Tragedia sul Monte Braulio, in Valtellina. Filippo Brivio, ingegnere monzese di 32 anni è stato trovato senza vita, precipitato durante una escursione. Di lui non si avevano più notizie da sabato pomeriggio. A dare l’allarme sono stati i genitori, insospettiti dal suo mancato rientro a casa dopo la gita in Alta Valtellina. In mattinata Filippo aveva lasciato la propria auto in uno dei parcheggi lungo la strada dello Stelvio, in corrispondenza della Terza Cantoniera, per poi da lì iniziare l’ascesa verso il Monte Braulio. Ed è proprio in una cresta vicino alla Cima che le squadre di ricerca ne hanno individuato il corpo, intorno alle 23.20 di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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