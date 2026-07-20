Larissa Iapichino, 22 anni, ha migliorato leggermente il suo risultato di salto in lungo durante la nona tappa della Diamond League, superando di un centimetro la misura ottenuta dalla madre. La gara si è svolta in una cornice di livello internazionale, con la atleta italiana che ha raggiunto una distanza di sette metri e dodici centimetri.

S ette metri e dodici. Un centimetro oltre la madre. Nella nona tappa della Diamond League, Larissa Iapichino, 22 anni il 18 luglio, ha migliorato q.b. quanto bastava – il record stabilito dalla madre Fiona May nel 1998, a Budapest. La figlia atleta supera il corpo che l’ha generata, infilandosi nella stessa traiettoria, ma spingendosi un po’ più in là. Larissa Iapichino vola sulle orme di mamma Fiona May X Leggi anche › Larissa Iapichino, chi è la figlia di Fiona May che ha conquistato la finale del salto in lungo alle Olimpiadi È l’evoluzione di una prestazione sportiva al femminile ed è allo stesso tempo la celebrazione di come il rapporto genitori-figli possa non essere una sfida a somma zero, dove chi conquista terreno lo toglie a chi c’era prima. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il vero ruolo di un genitore è simile a quello di un allenatore, insegna ma poi lascia liberi di saltare

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