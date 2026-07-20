Il tribunale di Francoforte ha autorizzato il ritorno in mare dello yacht Dilbar, uno dei più grandi e costosi al mondo, appartenente a un miliardario russo. Il nome significa “Amato” in persiano. Questo maxi yacht, che potrebbe navigare di nuovo nel Mediterraneo, era stato sequestrato in passato. La decisione riguarda le implicazioni legali legate alle proprietà di grande valore e alle restrizioni sui beni di individui soggetti a sanzioni.

In persiano Dilbar vuol dire “ Amato “. È uno degli yacht a motore più grandi e costosi al mondo, e potrebbe presto tornare a navigare nel Mediterraneo. Costruito nel 2016 dai cantieri navali tedeschi Lüen per la società di un trust costituito dal miliardario russo-uzbeco Alisher Usmanov, sottoposto a sanzioni europee in seguito alla guerra in Ucraina, questo megayacht è lungo 156 metri ed è dotato di una piscina da 25 metri e due piattaforme per elicotteri. Era stato al centro di una complessa controversia legale che riguardava l’individuazione del soggetto reale che lo controlla. La settimana scorsa un giudice tedesco ha preso una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il tribunale di Francoforte “sblocca” il mega yacht del miliardario russo Usmanov: il precedente e le implicazioni per le tenute in Italia

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