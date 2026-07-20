Il trailer di Avengers | Doomsday è finalmente uscito e il fandom Marvel non sa più cosa pensare

Da metropolitanmagazine.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marvel ha sganciato la bomba che tutti stavano aspettando. Dopo mesi di teaser, leak, teorie infinite e filmati mostrati solo al CinemaCon, è finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday. E sì, sembra davvero uno dei crossover più giganteschi nella storia del Marvel Cinematic Universe. Multiverso, ritorni clamorosi, X-Men, Fantastici Quattro e un Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr.: praticamente ogni fotogramma è un nuovo motivo per mettere in pausa il video e ricominciare da capo. Robert Downey Jr. è irriconoscibile nei panni di Doctor Doom. La sorpresa più grande resta senza dubbio lui, Downey Jr. Dopo aver salutato il MCU come Iron Man, Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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FAN TRAILER: Avengers: Doomsday – The Final Hero Stand (Concept Version)

Video FAN TRAILER: Avengers: Doomsday – The Final Hero Stand (Concept Version)

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Temi più discussi: Avengers Doomsday, ci siamo: quando esce il trailer del film; Avengers: Doomsday – È trapelata una possibile descrizione del trailer del film!; Avengers: Doomsday, trapela online la possibile descrizione del trailer che uscirà il 26 luglio; Svelata la durata di Avengers: Doomsday, prevendite aperte dal 20 luglio.

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