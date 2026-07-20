Marvel ha sganciato la bomba che tutti stavano aspettando. Dopo mesi di teaser, leak, teorie infinite e filmati mostrati solo al CinemaCon, è finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday. E sì, sembra davvero uno dei crossover più giganteschi nella storia del Marvel Cinematic Universe. Multiverso, ritorni clamorosi, X-Men, Fantastici Quattro e un Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr.: praticamente ogni fotogramma è un nuovo motivo per mettere in pausa il video e ricominciare da capo. Robert Downey Jr. è irriconoscibile nei panni di Doctor Doom. La sorpresa più grande resta senza dubbio lui, Downey Jr. Dopo aver salutato il MCU come Iron Man, Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il trailer di Avengers: Doomsday è finalmente uscito (e il fandom Marvel non sa più cosa pensare)

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FAN TRAILER: Avengers: Doomsday – The Final Hero Stand (Concept Version)

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l trailer di Avengers: Doomsday è finalmente arrivato ed è, come prevedibile, molto…affollatoIl trailer di Avengers: Doomsday mostra un universo in rovina, con ambientazioni cupe e desolate.

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Temi più discussi: Avengers Doomsday, ci siamo: quando esce il trailer del film; Avengers: Doomsday – È trapelata una possibile descrizione del trailer del film!; Avengers: Doomsday, trapela online la possibile descrizione del trailer che uscirà il 26 luglio; Svelata la durata di Avengers: Doomsday, prevendite aperte dal 20 luglio.

sì ok il trailer di avengers doomsday tutto bellissimo ma dov'è il mio carissimo amico robert reynolds in arte sentry ma per gli amici stretti cioè yelena solo BOB? x.com

Avengers Doomsday Trailer reddit

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