Russell esplode dopo il ritiro a Spa, ma la regia internazionale della F1 oscura lo sfogo. Dalla TV tedesca emerge poi il messaggio completo del pilota Mercedes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ANTONELLI REGNA A SPA, RUSSELL SABOTATO | Lift&Podcast Belgio

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